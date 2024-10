Neue Liebe Pokal? Der FC Bayern will nach Berlin

Rekordsieger Bayern München will sich nach Jahren des Frustes noch einmal neu in den DFB-Pokal verlieben. "Wir wissen, wie schön es ist, in Berlin den Pokal zu gewinnen, wie geil die Erfahrung ist. Da wollen wir dieses Jahr unbedingt hin", sagte Konrad Laimer vor dem Zweitrundenspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).