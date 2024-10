Rotation bei Leipzig: Entwarnung bei Gulacsi, Openda "fraglich"

SID 28.10.2024 • 12:00 Uhr Die Verletzung des RB-Stammkeepers sei "halb so wild" - trotzdem startet im Pokal Ersatzmann Vandevoordt. Auch sonst will Rose rotieren.

Trainer Marco Rose von Bundesligist RB Leipzig wird im DFB-Pokal gegen Ligakonkurrent FC St. Pauli kräftig rotieren. „Wir haben tatsächlich ein paar Jungs, die am Limit sind“, sagte Rose vor dem Heimspiel in der 2. Runde am Dienstag (18.00 Uhr). Inmitten der vielen englischen Wochen werde der Pokalsieger von 2022 und 2023 deshalb „reagieren. Wir haben eine gute Bank und die brauchen wir jetzt.“

So sei beispielsweise Toptorjäger Lois Openda "fraglich", Entwarnung gab Rose hingegen bei Torwart Peter Gulacsi, der beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg zur Halbzeit verletzt ausgewechselt wurde. "Halb so wild. Er hat tatsächlich einen dicken Knöchel, aber keine Bänderverletzung", sagte Rose. Bis zum Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "sollten wir das im Griff haben." Gegen St. Pauli war "aber auch so geplant", dass Ersatzkeeper Maarten Vandevoordt den Vorzug bekommt.