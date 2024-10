Toppmöller warnt vor Gladbach: "50:50-Spiel"

Der Trainer von Eintracht Frankfurt sieht seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle - auch wegen der hohen Belastung.

„Es ist ein 50:50-Spiel“, sagte Toppmöller vor der Zweitrundenpartie am Mittwoch (18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) . Er sei sich trotz der bislang unterschiedlichen Saisonverläufe beider Mannschaften und des Heimvorteils sicher, „dass es sehr schwierig wird.“

Gerade die hohe Belastung sei für seine Spieler eine "riesen Herausforderung", sagte der 43-Jährige. Das Spiel gegen Gladbach, das in der Liga anders als Frankfurt nicht zur Spitzengruppe gehört, ist für die Eintracht bereits das sechste in diesem Monat. Hinzu kommen für einige Spieler noch die Einsätze in der Nationalmannschaft.