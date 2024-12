Baumanns Patzer und Joker Wind: Wolfsburg im Viertelfinale

In einem lange wenig hochklassigen Spiel erzielte Denis Vavro vor 13.909 Zuschauern in der Wolfsburger Arena die Führung für die Hausherren (63.), TSG-Kapitän Baumann glitt der zentral geschossene Freistoß durch die Hände. Die eingewechselten Jonas Wind (67.) und Yannick Gerhardt (85.) besorgten die Entscheidung.

Die Wölfe blieben damit auch im siebten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen - und dürfen weiter vom zweiten Pokaltriumph nach 2015 träumen. Die TSG dagegen kassierte wettbewerbsübergreifend die dritte Pleite in Serie. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 15. Dezember statt.

Hasenhüttl wollte diesen "unglaublichen Push" vom Samstag in Leipzig mitnehmen, vertraute nach zuletzt drei Siegen in Serie zum dritten Mal in Folge derselben Startelf. Ilzer, in seiner Heimat ein "Pokalheld" und mit Sturm Graz 2023 und 2024 österreichischer Cup-Sieger, setzte im Angriffszentrum auf U17-Weltmeister Maximilian Moerstedt, wechselte insgesamt vier Mal im Vergleich zum 0:2 in Mainz - und warnte sein Team vor "viel Speed in der Offensive" der Wölfe.