Derby im Viertelfinale: Bayer empfängt Köln

Rheinisches Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals: Doublesieger Bayer Leverkusen empfängt in der Runde der letzten Acht den Zweitligisten 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Arminia Bielefeld, letzter verbliebener Drittligist im Wettbewerb, trifft im eigenen Stadion auf Erstligist Werder Bremen.

Das Viertelfinale wird in zwei Blöcken ausgespielt, am 4. und 5. Februar sowie am 25. und 26. Februar. Anfang April folgen die Halbfinals, das Finale steigt am 24. Mai im Berliner Olympiastadion.