Hertha-Coach: „Unfassbarer Fehler“

„Das weiß er selbst am allermeisten. Wenn Sie ihn gesehen hätten in der Kabine: Dem Jungen ist bewusst, was er gemacht hat“, sagte Fiél am Donnerstag immer noch sichtlich emotional. „Wir leben das alle, deshalb sage ich ehrlich: Gestern wäre es kein guter Moment gewesen, ihn zur Seite zu nehmen, weil die Ruhe hätte ich nicht gehabt. Das wäre sehr emotional gewesen.“