"Keine Erklärung" für Freiburger Elfmeter-Schwäche

Den Schützen wechselten die Breisgauer im Laufe der Negativserie regelmäßig. Am Ende der vergangenen Saison verschossen Lucas Höler und Roland Sallai, in dieser Saison versagten dem sonst so sicheren Vincenzo Grifo gleich zweimal die Nerven. Höler trat beim FC Bayern im September erneut erfolglos an - und am Dienstag vergab Florent Muslija. Keine der sechs Partien hat Freiburg gewonnen. Lediglich in der 2. Runde des DFB-Pokals traf Grifo - und der SCF gewann.