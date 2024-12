Neuers Rot-Premiere: "Tut weh"

Neuer weiter: "Er läuft in mich rein und versucht, das dankend anzunehmen - aber dadurch, dass ich den Ball nicht treffe, ist es für mich okay." Das Resultat: Neuer flog beim 0:1 (0:0) seines FC Bayern im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen in der 17. Minute vom Platz.