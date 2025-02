Arroganz-Vorwurf gegen Bayer: "Da muss ich mich beherrschen"

Nach der Niederlage im Pokal-Viertelfinale hat Dominique Heintz vom 1. FC Köln deutliche Kritik an den Profis des rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen geübt. „Was da bei Leverkusen teilweise rumläuft, mit welcher Arroganz, da muss ich mich beherrschen“, sagte der Verteidiger nach dem 2:3 nach Verlängerung in der ARD.

Heintz störte sich insbesondere am Verhalten der Spieler auf der Leverkusener Bank. „Was die reingerufen haben, wie die sich präsentiert haben und wie sie uns zum Schluss provoziert haben...“, bemängelte er bei Sky. Er finde es schade, „sie sind deutscher Meister und so eine gute Mannschaft, die haben es gar nicht nötig, uns nach dem Spiel so anzufallen und so arrogant zu sein“.