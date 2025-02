Pokalderby: Pyrorauch sorgt für lange Unterbrechung

Kurz nach Anpfiff des Viertelfinals im DFB-Pokal zündeten Anhänger der Kölner große Mengen an Pyrotechnik.

Kurz nach Anpfiff des Viertelfinals im DFB-Pokal zündeten Anhänger der Kölner große Mengen an Pyrotechnik.

Kaum hatte das rheinische Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln begonnen, da war es auch schon wieder für fast zehn Minuten unterbrochen. Kurz nach Anpfiff des Viertelfinals im DFB-Pokal am Mittwochabend zündeten Anhänger der Kölner große Mengen an Pyrotechnik, der daraus entstehende Rauch schränkte die Sicht in der BayArena massiv ein. Schiedsrichter Frank Willenborg unterbrach die Begegnung deshalb schon nach nicht einmal zwei Minuten.