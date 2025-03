Halbfinal-Ansetzungen: Bielefeld gegen Bayer am Dienstag

SID 05.03.2025 • 11:31 Uhr Im Kampf um das Finale in Berlin treffen Bielefeld und Leverkusen am 1. April aufeinander. Einen Tag später steigt das zweite Halbfinale in Stuttgart.

Das Duell zwischen Drittligist Arminia Bielefeld und Double-Sieger Bayer Leverkusen bildet den Auftakt der Halbfinalspiele im DFB-Pokal. Die Werkself muss auf ihrer Mission Titelverteidigung am Dienstag, 1. April, um 20.45 Uhr auf der Bielefelder Alm ran. Die ARD und Sky übertragen live. Am Mittwoch, 2. April, folgt dann das zweite Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Die Ansetzungen gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

