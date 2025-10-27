Rotation: HSV setzt im Pokal auf Torhüter Peretz

SID 27.10.2025 • 14:42 Uhr Der vom FC Bayern ausgeliehene Israeli kommt zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz beim Aufsteiger.

Der Hamburger SV setzt auf Rotation und geht mit Torhüter Daniel Peretz ins DFB-Pokalspiel beim 1. FC Heidenheim. „Das hat er sich aufgrund seiner Trainingsleistungen und Leader-Qualitäten verdient“, sagte Trainer Merlin Polzin vor dem Zweitrundenduell am Dienstag (18.30 Uhr/Sky).