Die Münchnerinnen tun sich lange schwer, lassen viele Möglichkeiten ungenutzt - und profitieren von einer diskutablen Elfmeterentscheidung.

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich mit viel Mühe ins Viertelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) und ist national nun seit 63 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Bayern-Frauen streben ihren dritten Pokal-Triumph in Folge an.

Pernille Harder (73.) traf per Foulelfmeter zum Sieg für die Münchnerinnen, die zuvor zahlreiche gute Tormöglichkeiten ungenutzt gelassen hatten. Der Elfmeterpfiff war diskutabel: Momoko Tanikawa war im Strafraum ganz leicht von Selina Ostermeier berührt worden, Schiedsrichterin Miriam Schwermer zeigte auf den Punkt – eine sehr harte Entscheidung. Leverkusen wartet damit seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg.

„In K.o.-Spielen gibt es keine zweite Chance“, hatte Bayern-Trainer José Barcala vor dem Duell gesagt, der Spanier war gewarnt: Bayer hatte die Münchnerinnen am 4. Bundesliga-Spieltag beim 3:2 am Rande einer Niederlage. Doch der Favorit war sofort das dominierende Team, belohnte sich bei einem Pfosten-Treffer von Harder (17.) und weiteren guten Möglichkeiten aber zunächst nicht. In der zweiten Halbzeit wurde der Druck immer größer, das Siegtor von Harder war überfällig.

Werder Bremen zog derweil durch ein 2:0 (0:0) nach Verlängerung beim FSV Mainz 05 ins Viertelfinale ein. Eintracht Frankfurt siegte mit 4:2 im Elfmeterschießen beim 1. FC Nürnberg. Der SC Freiburg wurde seiner Favoritenrolle beim 4:0 (3:0) gegen Zweitligist Carl Zeiss Jena gerecht.