Kai Havertz über Position im DFB-Team, Englands Transfers, FC Bayern

Flicks Entscheidungen will Havertz vor den ersten Spielen unter dem Nachfolger von Weltmeister-Trainer Joachim Löw allerdings nicht vorgreifen. "Ich weiß noch nicht, wie Hansi Flick aufstellen wird. Ich bin sehr gespannt auf den ersten Lehrgang Ende August, Anfang September. Ich sehe auf der Position kein Problem", sagte der gebürtige Aachener mit Blick auf die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (2. September in St. Gallen), Armenien (5. September in Stuttgart) und auf Island (8. September in Reykjavik).