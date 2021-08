U21 Nationalteam: Stefan Kuntz legt sich nur bis zum Jahresende fest

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat seinen Verbleib als Trainer der U21-Nationalmannschaft vorerst nur bis zum Jahresende definitiv bestätigt. “Die Zeit zum Abschalten war nur kurz, ein bisschen Aufladen geht noch”, sagte der 58-Jährige vor den beiden EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in San Marino (19.00 Uhr) sowie am 7. September in Lettland (18.15 Uhr).