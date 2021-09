Nach Kuntz-Abschied: DFB will U21-Stab halten - übernimmt Miroslav Klose?

Der Deutsche Fußball-Bund will nach dem Abschied von U21-Trainer Stefan Kuntz in die Türkei einen Aderlass im Nachwuchs verhindern. „Wir tun alles dafür, das übrige Trainerteam der U21, das in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat, beim DFB zu halten, und sind guter Dinge, dass uns das gelingt“, sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, dem kicker.