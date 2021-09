Nationalmannschaft: Leon Goretzka übt vielsagende Kritik

Davon, dass es Goretzka in seiner Kritik um Müller geht, ist nicht zwingend auszugehen: An anderer Stelle im Interview spricht er über den gemeinsamen Ärger über ein homophobes Plakat beim Ungarn-Spiel, das ein Auslöser für Goretzkas vielbeachtete Herz-Geste in Richtung des Gästeblocks war (“Da habe ich zu Thomas gesagt: Wenn einer von uns beiden später noch trifft, müssen wir was machen, da müssen wir uns was einfallen lassen“).