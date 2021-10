Presse reagiert enttäuscht auf Türkei-Debüt von Stefan Kuntz

Das nächste Spiel für Kuntz und die Türkei steht am Montag (20.45 Uhr) in Lettland an. Zudem warten im November noch Partien gegen Gibraltar und Montenegro. Die Türkei muss dabei auf mindestens einen Ausrutscher von Norwegen hoffen, um als Gruppenzweiter noch die Play-offs um die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar zu erreichen.