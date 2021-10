DFB-Frauen bei Israel-Doppelpack mit Rückkehrerin Gwinn

Frankfurt am Main (SID) - Giulia Gwinn steht im 24-köpfigen Aufgebot der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Donnerstag, 21. Oktober (18.00 Uhr) in Tel Aviv und am 26. Oktober (16.05 Uhr) in Essen. Neben der Spielerin von Bayern München berief Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch Felicitas Rauch, Almuth Schult (beide VfL Wolfsburg) und Leonie Maier (FC Everton).