Di Salvo sieht "ein bis drei" U21-Spieler für Flick

Die nächste U21-EM findet 2023 in Rumänien und Georgien statt, Deutschland hat bislang alle vier Qualifikationsspiele gewonnen. "Natürlich weiß ich auch, dass ich an Erfolgen und an Ergebnissen gemessen werde. Ich weiß allerdings nicht, ob der Maßstab es immer sein kann, ins Finale einer Europameisterschaft zu kommen. Jeder Jahrgang ist unterschiedlich, die Voraussetzungen sind unterschiedlich", sagte Di Salvo.