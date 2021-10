Ex-DFB-Spielerin Beck: Entscheidung für Israel "absolute Herzenssache"

Die 26-Jährige freut sich sehr, "das erste Spiel in Israel in Tel Aviv bestreiten zu dürfen, wo ein Teil meiner israelischen Familie dabei sein kann, und danach ein Spiel in Deutschland machen zu können, wo ich aufgewachsen bin." Am Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de) steigt das Hinspiel, fünf Tage darauf das Rückspiel in Essen (16.05 Uhr/ARD), bei dem Beck "15 bis 20 Tickets" für ihren persönlichen Fanklub benötigt.