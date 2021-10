„Explizit gelobt“: Flick und Gnabry stützen Werner

Hansi Flick hat sich erneut klar vor seinen in die Kritik geratenen Mittelstürmer Timo Werner gestellt. „Ich habe ihn explizit vor der Mannschaft gelobt für sein Engagement und seinen Einsatz“, berichtete der Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Skopje.