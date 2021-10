Flick schützt unglücklichen Werner - und fordert Steigerung

In den ersten drei Länderspielen unter Flick hatte Werner in derselben Rolle mitunter ähnlich unglücklich agiert, aber jeweils getroffen. "Man muss auch mal herausheben, dass er weiß, wie das Toreschießen geht", sagte Flick: "Klar war das ein andere nicht ganz so glücklich. Aber er kriegt bei uns Einsätze und Rückendeckung, das ist für einen Stürmer das Wichtigste."