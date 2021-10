Nationalmannschaft: Thomas Müller hat WM in Katar fest im Visier

„Ich will in einem Jahr in der Verfassung sein, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann. Das ist mein Ziel, darauf bin ich fokussiert. Ich muss aber erst einmal in der Verfassung sein“, sagte Müller nach dem ersten Training der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Rumänien (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und in Nordmazedonien.