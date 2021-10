RTL: 7,16 Millionen sehen 4:0-Sieg in Skopje

Im Schnitt 7,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Live-Übertragung bei RTL vom 4:0-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend in Skopje gegen Nordmazedonien verfolgt. Durch den Sieg machte der viermalige WM-Champion die vorzeitige Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar perfekt.