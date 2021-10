U21 siegt bei Di-Salvo-Debüt gegen Israel

Antonio Di Salvo (42) hat bei seinem Debüt als Cheftrainer der deutschen U21-Fußballer dank eines späten Doppelschlags in der EM-Qualifikation einen Sieg gefeiert. Im ersten Spiel nach dem Abgang von Erfolgstrainer Stefan Kuntz gewann der DFB-Nachwuchs in Paderborn gegen Israel mit 3:2 (1:1). Di Salvo war unter dem in die Türkei abgewanderten Kuntz Assistenzcoach des amtierenden Europameisters, der nun 13 Spiele ungeschlagen ist.