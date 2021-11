Auch Lattek, Eckel, Streich, Kohler und Klose in der Hall of Fame

Trainer-Ikone Udo Lattek, WM-Rekord-Torschütze Miroslav Klose (43), 1954er-WM-Held Horst Eckel (89), DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich (70) und 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler (56) sind die neuesten Mitglieder in der Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Eine Jury aus führenden Sportjournalistinnen und Sportjournalisten entschied sich für dieses Quintett, das bei einer Preisverleihung im kommenden Jahr offiziell aufgenommen wird.