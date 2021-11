"Brutal gut": Neue Sichtbarkeit begeistert Bayern-Kapitänin Magull

Die deutschen Teams haben in den kommenden Tage allesamt Kracher-Gruppenspiele zu bewältigen: Die Wölfinnen sind beim italienischen Meister Juventus Turin (Dienstag/21.00 Uhr) gefordert, die TSG muss bei Titelverteidiger FC Barcelona ran (Mittwoch/18.45 Uhr) und der FC Bayern gastiert beim Rekordsieger Olympique Lyon (Mittwoch/21.00 Uhr). Die Heim-Rückspiele stehen gleich in der Folgewoche an.