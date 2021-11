DFB-Frauen: Quartett um Hegering kehrt zum Jahresabschluss zurück

Frankfurt am Main (SID) - Zum Jahresabschluss kehrt Marina Hegering nach längerer Verletzungspause wieder in die Frauen-Nationalmannschaft zurück. Die Innenverteidigerin von Meister Bayern München gehört zum 26-köpfigen Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die WM-Qualifikationsspiele in Braunschweig gegen die Türkei am 26. November (16.00 Uhr/ZDF) sowie vier Tage darauf in Faro gegen Portugal (19.00 Uhr/zdf.de).