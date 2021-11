DFB-Team zurück in der Weltspitze? Für Reus entscheidet das WM-Jahr

Beim Kantersieg gegen Liechtenstein (9:0) in Wolfsburg stand Reus in der Startelf - an der Seite von Thomas Müller. „Für mich spricht nichts dagegen, dass wir beide zusammen auflaufen. Wir ergänzen uns sehr gut. Ich würde uns als Freiraumspieler bezeichnen“, sagte Reus und fügte an: „Wir rotieren gerne, halten uns in verschiedenen Räumen auf, gehen in die Tiefe und laufen viel. Ich spiele sehr gerne mit Thomas zusammen, mir macht das unheimlich Spaß. Ich glaube, dass es auch für die Gegner schwierig ist, gegen uns beide zu verteidigen.“