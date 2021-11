Dopingkontrolle beim DFB-Team

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trifft am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in der Autostadt auf Liechtenstein. Drei Tage später steht das letzte Länderspiel des Jahres in Armenien an. Für die WM 2022 in Katar ist die DFB-Auswahl bereits qualifiziert.