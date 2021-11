Emotionaler Abschied: Flick beschenkt Löw mit Fußballfest

Löw sah es zufrieden lächelnd von der Tribüne aus - wie ein normaler Fan, der er künftig sein will. In einer kleinen, aber feinen Zeremonie war er vor Spielbeginn auch von einigen Rio-Weltmeistern um Lukas Podolski gebührend verabschiedet worden. Die 25.984 Fans in der ausverkauften Volkswagen Arena feierten ihn mit "Jogi"-Rufen. Bei RTL stellte er ein Comeback in Aussicht: Er habe Abstand gewonnen, "die Lust und die Motivation kommt allmählich zurück".