Nationalmannschaft: Flick nominiert Leverkusener Tah nach

Bundestrainer Hansi Flick hat Abwehrspieler Jonathan Tah für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele nachnominiert. Der 25 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen sollte wie alle anderen Spieler am Montagabend im Teamhotel in Wolfsburg eintreffen. Die DFB-Auswahl tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Jerewan gegen Armenien an.