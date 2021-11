Nationaltorhüterin Frohms: Kein Neid auf Neuer und Co.

Die DFB-Frauen bestreiten zum Jahresabschluss einen Doppelpack in der WM-Qualifikation am Freitag (16.00 Uhr) in Braunschweig gegen die Türkei und am Dienstag (19.00 Uhr) in Faro gegen Portugal. Mit vier Siegen aus vier Spielen führt das deutsche Team die Gruppe H vor den Portugiesinnen (10 Punkte) an.