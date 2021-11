Sportwetten: Liechtenstein mit 67:1-Siegquote krasser Außenseiter

Die Fußball-Nationalmannschaft von Liechtenstein ist laut Sportwettenanbieter bwin krasser Außenseiter im WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen den viermaligen WM-Champion Deutschland. Für einen Sieg der Liechtensteiner zahlt der Buchmacher das 67-Fache des Einsatzes, sollte die DFB-Elf gewinnen liegt die Quote gerade einmal bei 1,005.