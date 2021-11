Vierter Debütant unter Hansi Flick: Lukas Nmecha feiert Premiere

In Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg ist der vierte Debütant in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick aktiv geworden. Beim 9:0-Erfolg gegen Liechtenstein in Wolfsburg kam der 22 Jahre alte Angreifer nach der Pause in der 46. Minute für den Gladbacher Jonas Hofmann ins Spiel.