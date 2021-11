Zu schlecht für WM-Kader? Das sagt Ilkay Gündogan zur Kritik von Dietmar Hamann

„Wenn jemand nicht sieht, was ich leiste und auch schon gewonnen habe, dann toleriere ich diese Meinung. Das spornt mich aber nicht zusätzlich an“, sagte er im Sky-Interview und fügte durchaus selbstkritisch hinzu: „Vielleicht war ich in der Vergangenheit tatsächlich nicht immer in der Lage, die bestmöglichen Leistungen in der Nationalmannschaft abzurufen.“