DFB: Nationalmannschaft unterstützt "KinderpAHRadies" im Ahrtal

"Was gibt es Schöneres, als Kids zu helfen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nichts", sagte Nationalspieler Robin Gosens. In einer Mitteilung der DFB-Auswahl heißt es, sie wolle "mehr tun", als sich lediglich für die Unterstützung der Fans zu bedanken - "ganz besonders in Zeiten wie diesen". Neuer und Co. wollen etwas "zurückgeben und unseren Teil zu Wiederaufbau und Zusammenhalt in unserem Land beitragen".