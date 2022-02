"Aufgeben? Das wäre nicht ich": NDR zeigt Doku über DFB-Kapitänin Popp

"Wenn ich den Kampf am Ende verliere, dann ist das so. Aber ich hätte es wenigstens versucht. Aufgeben? Das wäre nicht ich", erklärt die Stürmerin des VfL Wolfsburg am Anfang der 30-minütigen Dokumentation, die auch den sportlichen Werdegang einer der populärsten deutschen Fußballerinnen nachzeichnet.