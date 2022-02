Zu lange im Tunnel: Schüller erklärt nervösen Trikot-Check

Schüller rettete dem DFB-Team in Middlesbrough zum Start ins EM-Jahr beim Vorbereitungsturnier in England anschließend ein 1:1 (0:0) gegen Spanien. In der 88. Minute glich die Bayern-Stürmerin aus, nachdem Weltfußballerin Alexia Putellas (46.) die Ibererinnen in Führung gebracht hatte. Es war Schüllers 24. Tor im 35. Länderspiel und der erste Gegentreffer für Spanien seit März 2020.