„Defensiv zu viele Mängel“: Kimmich für Kohler kein Stabilisator

Auch Bundestrainer Hansi Flick ist auf der Suche nach einem defensiver agierenden Mittelfeldspieler. Für die ersten Länderspiele des WM-Jahres am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden nominierte er Rückkehrer Julian Weigl und Neuling Anton Stach. "Gerade auf der Position des Sechsers schauen wir, wer ein Stabilisator sein könnte", erklärte Flick.