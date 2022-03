U21: Di Salvo nominiert vier Neulinge - Moukoko fehlt

Insgesamt stehen 25 Spieler im Kader für die Partien am 25. März in Aachen gegen Lettland (18.15 Uhr) und am 29. März in Israel (17 Uhr). Verletzungsbedingt nicht dabei ist unter anderem Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. (Ergebnisse und Spielplan der U21)