DFB-Frauen: Schulterprobleme verhindern Schult-Comeback

Der Fahrplan des deutschen Teams bis zur EM sieht nach der Serbien-Reise nur noch ein Länderspiel als Generalprobe Ende Juni vor. Die DFB-Auswahl kann nach dem 3:0 (1:0) am Samstag gegen Portugal mit einem weiteren Sieg am Dienstag das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland lösen.