WM-Quali der Frauen: DFB lädt ukrainische Flüchtlinge ein

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lädt geflüchtete Menschen aus der Ukraine zum WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft am Samstag in Bielefeld ein. Wie der Verband mitteilte, werden für die Partie gegen Portugal (16.10 Uhr/ARD) 350 Freikarten zur Verfügung gestellt. Die Tickets werden in Kooperation mit Arminia Bielefeld und dem Arbeiter-Samariter-Bund Ostwestfalen-Lippe verteilt.