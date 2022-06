Banner in der Arena: Polizei kontrolliert Fan-Gruppe

Um das Verhalten der Gruppe zu überprüfen, benachrichtige der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Polizei, die die Personen daraufhin kurzzeitig stoppten. Es habe sich um eine „Maßnahme zum Schutz privater Rechte“ gehandelt, teilte die Polizei mit. Anschließend, so die Behörden, sei die Gruppe weitergezogen, der Inhalt des Banners falle in den Bereich der freien Meinungsäußerung. Sanktionen oder weitere Maßnahmen werde es in diesem Sachverhalt nicht geben.