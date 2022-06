Nations League: Oliver Bierhoff lobt Flick und spricht über lukrative Angebote

Flick hatte den Posten von Joachim Löw nach der EM im vergangenen Jahr übernommen. Unter seiner Regie blieb die DFB-Auswahl vor dem Nations-League-Duell gegen England in München am Dienstag in zehn Spielen ungeschlagen und errang acht Siege. (Nations League: Deutschland - England, Dienstag ab 20.45 Uhr im Liveticker)