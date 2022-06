DFB-Elf sieht sich „auf dem richtigen Weg“

Im September geht es für den Tabellenzweiten Deutschland gegen Ungarn und in England um den Gruppensieg - und um das Einspielen für die Winter-WM in Katar. Da soll sich dann auch fügen, was gegen Italien noch ruckelte: „Es war nicht alles top, aber darüber reden wir heute nicht“, sagte Flick und verabschiedete sich mit einem „super Gefühl“ in die Pause.