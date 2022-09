Ballack befürwortet WM-Teilnahme von Hummels

Bezüglich der Chancen der Deutschen bei der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) gab sich Ballack derweil zurückhaltend. Über den Titel spreche „heute noch keiner, da sind vielleicht andere Nationen, die vorher genannt werden. Historisch gesehen waren die letzten Turniere nicht so toll. Von daher: Step by Step“, so Ballack, der vor allem Weltmeister Frankreich und Brasilien als Favoriten sah.