DFB-Kongress zu Katar in Frankfurt mit Nationalspielern

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft wird sich auch bei ihrem letzten Lehrgang vor der WM in Katar über die Lage beim umstrittenen Turniergastgeber informieren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lädt am Montag (19. September) am neuen Campus in Frankfurt zum Kongress „Sport und Menschenrechte: Maßnahmen vor, während und nach der FIFA Weltmeisterschaft Katar 2022″. Neben Vertretern aus Sport, Politik und Wirtschaft werden laut DFB „einige Nationalspieler“ erwartet.