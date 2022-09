Flick "absolut enttäuscht": Zweifel an der WM-Mission

Nun sind der Gruppensieg in der Nations League und die Teilnahme am Final Four 2023 nicht mehr möglich. England ist sogar abgestiegen, dennoch kommt dem Spiel eine große Bedeutung zu. „Das ist der letzte Test vor der Nominierung, wir wollen Wiedergutmachung“, sagte Bierhoff. „Und wir wollen Vertrauen sammeln, das ist enorm wichtig. Wir müssen mehr an uns glauben.“ (Alle Infos zur WM in Katar)